أسرة فلسطينية تنجو من موت محقق عقب سقوط صاروخ إسرائيلي على منزلها

نجت أسرة فلسطينية، اليوم الخميس، من موت محقق عقب سقوط صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية على منزل الأسرة الواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، بنجاة أسرة من عائلة أبو محارب بعد سقوط صاروخ من طائرة حربية استهدف منزلها في خان يونس جنوب القطاع، ولم ينفجر.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.