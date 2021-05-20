ارتفاع مبيعات السيارات في تايلاند بنسبة 93% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع المبيعات المحلية للسيارات في تايلاند خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي كان قد شهد فرض إجراءات الإغلاق الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد الصناعات التايلاندي أن مبيعات السيارات في السوق المحلية زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 93% سنويا إلى 58132 سيارة.

في الوقت نفسه، أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المبيعات خلال الشهر الماضي أقل من متوسط المبيعات الشهرية للسيارات في تايلاند خلال الشهور الماضي وخلال فترة ما قبل جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، تراجعت المبيعات خلال النصف الثاني من الشهر الماضي مع طلب الكثير من المشترين تأجيل استلام السيارات التي تعاقدوا على شرائها بسبب المخاوف بشأن الدخل في المستقبل مع تفشي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، زاد إنتاج تايلاند من السيارات خلال أبريل الماضي بنسبة 322% سنويا إلى 104355 سيارة. وزادت الصادرات بنسبة 160% سنويا إلى 52880 سيارة.

وزادت مبيعات السيارات في تايلاند خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.6% سنويا إلى 252269 سيارة، في حين زاد الإنتاج خلال الفترة نفسها بنسبة 19% سنويا إلى 570188 سيارة.