وقف حالة تعدي بالبناء بمركز المنيا ورفع 30 طن قمامة

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أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن قرية دمشير تواصل رصد تعديات البناء المخالف ورئيس القرية.

وتم وقف حالة بناء مخالف بمركز المنيا، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضى وتحرر محاضر للمخالفين وتم التحفظ على أدوات ومعدات البناء المستخدمة، والتعامل الفوري مع ما يتم رصده من مخالفات وإزالتها في المهد، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية.

فيما يواصل قسم البيئة بطوخ الخيل أعماله برفع 30 طن قمامة ومخلفات من نطاق قرى الوحدة المحلية لطوخ الخيل وبمعداتها إلى المقلب العمومى بالصحراوى الغربى حفاظا على البيئة وحياة المواطنين، وتوفير لبيئة صحية وللحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا فضلا عن تيسير حركة المواطنين بالشوارع والطرق العامة.