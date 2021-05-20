أمير كرارة عن سمير غانم: البقاء لله في أسطورة الفن العربي

نعي الفنان أمير كرارة الفنان الكبير سمير غانم.

ونشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: البقاء لله.. أسطورة الفن العربي وراسم الضحكة والابتسامة في قلوب الملايين.. الفنان ‎سمير غانم.

والفنان سمير غانم مواليد يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة (ثلاثي أضواء المسرح) الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة، روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

تم حل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (أهلا يا دكتور).

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم فوازير فطوطة والتي قدم بها شخصيتي (سمورة) و(فطوطة).