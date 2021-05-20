الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة: ارتفاع الحصيلة لـ265 شهيدا و7892 جريحا

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم العاشر على التوالي، حيث بلغت حصيلة العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ 10 مايو الجاري، إلى 256 شهيدا، و7892 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 8 شهداء ارتقوا، اليوم الأربعاء، في تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة إلى 228 شهيدا بينهم 65 طفلا، و38 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 1620 جريحا.

وفي الضفة الغربية استشهدت مواطنة شرق الخليل برصاص مستوطن، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة إلى 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، فيما استشهد شاب في القدس المحتلة وأصيب 1108 آخرين، واستشهد شابان في اللد وأم الفحم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومنذ 13 إبريل المنصرم، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية، لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهلنا في حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.