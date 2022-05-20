شويغو بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو: التوتر في المنطقة الغربية يزداد ونتخذ إجراءات فاعلة

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، إن الوضع في المنطقة العسكرية الغربية يزداد توترا بسبب تزايد التهديدات العسكرية قرب الحدود الروسية، وذلك حسبما أوردته وكالة «سبوتنيك» للأنباء، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف شويغو، أن الوضع في المنطقة العسكرية الغربية يتسم بزيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فعلى مدى السنوات الثماني الماضية زادت كثافة رحلات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا 15 مرة (من ثلاث إلى 45 مرة في السنة)، وأصبحت زيارات السفن الأمريكية حالمة الصواريخ الموجهة لبحر البلطيق منتظمة.

وتابع: «هذا العام وحده، بالقرب من منطقة كالينينغراد، قامت السفن الأمريكية المزودة بأسلحة موجهة بأداء مهام ست مرات مع الوصول إلى مناطق إطلاق صواريخ كروز المقترحة، ومنذ عام 2016 ، تم رصد 24 تحركا من هذا القبيل بواسطة نظام التحكم الموضوعي».

وأضاف أنه في الوقت نفسه تعمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على زيادة حجم التدريبات العملياتية والقتالية بالقرب من حدود روسيا، فتجري حاليا سلسلة من التدريبات «المدافع عن أوروبا» بمشاركة ما يصل إلى 40 ألف عسكري من 30 دولة في الكتلة.