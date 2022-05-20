عمرو أديب عن فيديو الاعتداء على ميري مجدي: المفتري هو اللي يضرب مراته وعياله

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ العنف الزوجي أو الأسري موجود في كل دول العالم.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الراجل المفتري اللي بيضرب مراته وعياله موجود في كل مكانه، لكن ما ننظر إليه هو مدى ضبط المجتمع لهذا الفعل، ومدى وضع قوانين عقابية».



وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت انتفاضة ضد هذا العنف على مستوى كل المستويات، واصفًا هذه الحالات من العنف بأنها «ممارسات حيوانية».



جاء ذلك تعقيبًا على واقعة اعتداء زوج على زوجته (ميري مجدي) بالشومة، حيث أوضح أن الزوج اعتاد أن يمارس هذا الاعتداء بشكل متكرر.



وتابع: «اللي حصل ده شروع في قتل.. كل الضرب مدان وممنوع ، والنيابة ألقت القبض على هذا الزوج وحبسته على ذمة التحقيق لأنه شرع في قتلها».