أحمد عبد العزيز: فقدنا أب كل النجوم الشباب وقيمة فنية لا تعوض

أعرب الفنان أحمد عبد العزيز، عن حزنه الشديد لرحيل الفنان الكبير سمير صبري، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما؛ بعد معاناة كبيره مع المرض.

وقال عبد العزيز لـ"الشروق": "فقدنا أب كل النجوم الشباب، وقيمة فنية لا تعوض مرة أخرى، وأنا شخصيا من جمهوره، وأعشق مشاهدة أعماله، فهو صاحب مدرسة فنية خاصة به فقط"، متمنيا من الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأضاف عبد العزيز: "واثق إن الجمهور لا ينسى سمير صبري، وأعماله ستظل محفوره في قلوب الجمهور بأكمله، فهو فنان نادر التكرار قدم للفن أكثر من ستين عاما من عمره".

وتوفي اليوم الفنان سمير صبري عن عمر ناهز ال86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، يذكر أن الفنان الراحل ولد بالإسكندرية عام ١٩٣٦ وبدا عمله كمذيع ليتجه الي العمل الفني الذي كان يحبه

وقدم الكثير من الأعمال للدراما والسينما والمسرح.

من أشهر أفلامه: "البحث عن فضيحة" و"دقة قلب" و"حكايتي مع الزمان" و"حب وكبرياء" و"الجلسة سرية"، ومن مسلسلاته "حضرة المتهم أبي"، و"حق مشروع"، و"قضية رأي عام"، ومن المسرحيات التي شارك فيها "العبيط" و"يا احنا يا هي".