اجتماع محتمل بين بايدن وولي العهد السعودي الشهر المقبل

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يجتمعان للمرة الأولى خلال الشهر المقبل.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين (لم تسمهم)، أن الإدارة الأمريكية تجري حالياً محادثات مع السعودية بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل أثناء تواجد بايدن في الخارج الشهر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن أي لقاء بين بايدن وبن سلمان، من المرجح أن يتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

ورفض مسؤولون سعوديون التعليق حول هذا المعلومات.

ويأتي هذا الاجتماع المحتمل بعد أشهر من فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما قد يشكل تحولا في موقف الرئيس الأمريكي تجاه السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، في وقت تواصل فيه أسعار النفط الارتفاع في أمريكا.