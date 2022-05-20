المستشار الألماني يستقبل أمير قطر في برلين اليوم

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يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برلين اليوم الجمعة لإجراء محادثات.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك في تمام الساعة الثالثة مساء (التوقيت المحلي).

ويجري أمير قطر جولة في عدة دول أوروبية تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير صباح اليوم في قصر بيليفو الرئاسي ببرلين.

وبحسب بيانات قطرية، يرافق الأمير وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الطاقة سعد شريدة الكعبي، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير التجارة محمد بن حمد آل ثاني.

وتأمل الحكومة الألمانية أن تساعد شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وسافر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى قطر في آذار/مارس الماضي لإجراء محادثات حول هذا الموضوع. وتتفاوض شركات ألمانية على الشروط منذ فترة.

كما تضطلع قطر بدور مهم كوسيط في التعامل مع حركة طالبان في أفغانستان، حيث ساعدت في إجلاء أجانب ومعاونين أفغان عندما استولت طالبان على السلطة في أفغانستان مرة أخرى الصيف الماضي.

وتستضيف قطر أيضا كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.

وعقب الزيارة إلى برلين، يتوجه الوفد القطري إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وإلى بريطانيا وفرنسا.