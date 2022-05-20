الأهلي يختتم استعداداته لمباراة إنبي ‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد السبت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة ‏الدوري ‏الممتاز.‏

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الفريق غدًا أمام إنبي.‏

وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وذلك ‏قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.‏

وشارك محمد الشناوي في مران الحراس اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون، ليؤكد ‏جاهزيته.‏

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة داخل ملعب التتش قبل انطلاق ‏المران.‏

وقال أحمد أبو علبة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن فرص مشاركة أليو ديانج في ‏التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وإن ‏اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل ‏مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو ‏الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وخضع أليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال ‏مباراة ‏وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري ‏أبطال ‏إفريقيا.‏

واستمع موسيماني إلى شرح مفصل من أحمد أبو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي ‏بدأ ‏في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، لتقييم حالة اللاعب ‏والوقوف ‏على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته ومدى تعافيه منها.‏