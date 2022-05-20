الأهلي يختتم استعداداته لمباراة إنبي ‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد السبت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الفريق غدًا أمام إنبي.
وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وذلك قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.
وشارك محمد الشناوي في مران الحراس اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون، ليؤكد جاهزيته.
وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران.
وقال أحمد أبو علبة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وإن اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخضع أليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال مباراة وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واستمع موسيماني إلى شرح مفصل من أحمد أبو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، لتقييم حالة اللاعب والوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته ومدى تعافيه منها.