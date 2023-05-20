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خسر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره لايبزيج بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وتقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة 25، لكن النمساوي كونراد لايمر أدرك التعادل لـ لايبزيج في الدقيقة 65.

وحصل لايبزج على ضربتي جزاء ترجمها الفرنسي كريستوفر نكونكو والمجري دومينيك سزوبوسزلاي إلى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 76 و86، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد بايرن ميونخ عند النقطة 68 في صدارة ترتيب البوندسيلجا، بفارق نقطة عن بروسيا دورتموند الوصيف والذي لعب مباراة أقل، فيما رفع لايزبيج رصيده للنقطة 63 في المركز الثالث.

ومنح بايرن ميونخ غريمه التقليدي بروسيا دورتموند فرصة حسم لقب الدوري الألماني هذا الموسم، حال فوز الأخير في المباراتين المقبلتين أمام أوجسبورج وماينز.