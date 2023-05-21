وزير الأوقاف: بلد يقرأ فيها القرآن الكريم ويصلى فيها على النبي لا تضار أبدا

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه يجب أن نفخر بعلماء مصر وقرائها العظماء، مؤكدا أن بلدا يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها على النبي لا يضار أبدا.



وأعرب وزير الأوقاف -خلال حضوره مقرأة للقرآن الكريم بالجلسات المتواصلة لقراءة القرآن بمسجد الإمام الحسين والتي بدأت أمس بعد صلاة الجمعة وختمت القرآن الكريم مرتلا اليوم عن، سعادته بصبر ودأب القراء العظام على خدمة كتاب الله عز وجل، فما يقومون به من خدمة القرآن الكريم أمر غير مسبوق.



وأوضح، أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون عن "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".. مشيرا إلى أنه تطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.