هيئة الدفاع عن صدام حسين: 3 شروط عرضتها أمريكا مقابل العفو عنه

كشف خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن ثلاثة شروط عرضتها أمريكا على صدام حسين مقابل العفو عنه.

وقال الدليمي، خلال لقاء مع برنامج الذاكرة السياسية على قناة "العربية"، إن الأمريكيين فاوضوا صدام، واقترحوا عليه أن يرشح أحدا من جانبه ليعين نائباً لرئيس الجمهورية العراقية، لكن دون صلاحيات رئيسية مقابل العفو عنه.

وأضاف أنهم اشترطوا أيضا وقف القتال في الفلوجة ضد القوات الأمريكية، وطلبوا منه مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحه، لافتا إلى أنه نقل تلك الشروط إلى صدام بنفسه.

وأكد الدليمي أن "صدام حسين رفض هذا العرض، واستشهد ببيت شعر يقول «إن لم تكن رأساً فلا تكن آخره.. فليس الآخر سوى الذنب».