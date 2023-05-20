 مصرع سيدة وإصابة زوجها في حادث تصادم بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع سيدة وإصابة زوجها في حادث تصادم بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 12:52 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 12:52 م
لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب زوجها بنزيف بالمخ؛ إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة في طريق "أبو الأخضر - الشبانات" بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بوصول "ليلى.م.م"، 50 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة، وإصابة زوجها "عبدالباسط.ع.ع"، 55 سنة، بنزيف بالمخ.

تبين حدوث وفاة السيدة وإصابة زوجها؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة في طريق "أبو الأخضر - الشبانات" بمركز الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث.

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