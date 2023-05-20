سوناك يلتقي رئيسي أوكرانيا وإندونيسيا على هامش قمة السبع في اليابان

التقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، برئيسي أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وإندونيسيا جوكو ويدودو، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما في اليابان.

ووصف سوناك - وفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية - زيارة زيلينسكي لقمة مجموعة السبع بأنها "لحظة تاريخية"، مشيرا إلى أن ذلك يعد إثباتا لدعم المجتمع الدولي الثابت لأوكرانيا ضد "العدوان الروسي"، على حد تعبيره.

وجدد التأكيد على أن المملكة المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة لكسب الحرب وتأمين السلام العادل.. وأطلع زيلينسكي على التقدم الإيجابي في مجموعة السبع حتى الآن، بما في ذلك العقوبات الجديدة ضد روسيا وتوفير الطائرات المقاتلة.

ومن جهته، أعرب زيلينسكي عن تطلعه إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات مع دول مجموعة السبع والشركاء الآخرين بشأن دعم أوكرانيا والعمل ضد السلوك الروسي المزعزع للاستقرار وغير القانوني.

وخلال لقائه بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بحث سوناك فرص تنمية التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وإندونيسيا، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الجديدة.

ورحب سوناك بالتقدم الذي أحرزته إندونيسيا مؤخرًا في معالجة إزالة الغابات ومشاركتها النشطة في شراكة قادة الغابات والمناخ التي تم إطلاقها خلال قمة المناخ في جلاسكو، مشيدا بقيادة الرئيس الإندونيسي لمجموعة الـ20، معربا عن تطلعه لتعاونهما المستمر في قضايا، مثل الأزمة في أوكرانيا والموافقة على انعقاد مجموعة الـ20 المقبلة في الهند.