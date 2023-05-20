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‎ علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

محمد زاهر
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 12:47 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 12:47 ص

 تأهل لاعب أندية وادى دجلة علي فرج، إلى نصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، المقامة في إنجلترا، ليقترب "فرج" من تحقيق لقب جديد هذا العام بعد تتويجه ببطولة العالم للإسكواش  لموسم 2023، وتعزيز ريادة "وادى دجلة" للإسكواش محليًا وعالميًا.  

‎وحجز الدجلاوي علي فرج المصنف الـ4 عالميًا تذكرة الصعود إلى نصف نهائي بطولة مانشستر للإسكواش بعد تغلبه على منافسه الإنجليزي باتريك روني المصنف الـ27 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-4) (11-9) (11-8) في مباراة استغرقت (42) دقيقة، ومن المقرر أن يقابل "فرج" منافسه الويلزي جويل ماكين المصنف ال١٠ عالميًا في مباراة النصف نهائي.

‎وانطلقت بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش يوم 17 من مايو وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، في مدينة مانشستر في إنجلترا بمجموع جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 4 لاعبين من وادي دجلة هم علي فرج، ويحيي النوساني، وروان معتز.


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