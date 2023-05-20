 الأربعاء.. كورال هارموني عربي ضيوف منى الشاذلي على cbc - بوابة الشروق
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الأربعاء.. كورال هارموني عربي ضيوف منى الشاذلي على cbc


نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 6:43 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 6:43 م

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة الأربعاء المقبل، على شاشة cbc، كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس.

ويقدم الكورال الذي حضر منه 100 عضو في البرنامج، مجموعة من الأغاني الحديثة والكلاسيكية والفلكورية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، منها أغاني مسلسلات عرضت في رمضان الماضي مثل تتر "جعفر العمدة" و"الكبير أوي"، بالإضافة لأغاني الفوازير والإعلانات.

ويتناول البرنامج قصة تأسيس الكورال وبداية ظهوره العام الماضي، وبداية معرفة الجمهور به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية الانضمام له والاشتراك في تقديم الأغاني التي تميز في أدائها.


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