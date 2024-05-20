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وزير خارجية السعودية يعرب عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب إيران

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:44 م

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني.

وأعرب بن فرحان خلال الاتصال، عن "بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). كما أكد على "تضامن المملكة مع الحكومة والشعب الإيراني الشقيق".

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الإثنين، وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف


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