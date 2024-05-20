ماذا قال بوتين عن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي؟

- الرئيس الروسي: رئيسي قدم مساهمة لا تقدر بثمن في العلاقات الروسية الإيرانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن الراحل قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين، وبذل جهوداً كبيرة للوصول بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ونشر الموقع الرسمي للكرملين، برقية عزاء أرسلها بوتين إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا العميقة في ما يتعلق بالمأساة الهائلة التي حلت بشعب جمهورية إيران.. حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى حياة عدد من الشخصيات الحكومية البارزة الأخرى في بلدكم".

وأضاف: "كان رئيسي سياسياً بارزاً كرس حياته كلها لخدمة الوطن الأم، لقد تمتع بحق باحترام كبير من مواطنيه، وسلطة كبيرة في الخارج. وكان صديقاً حقيقياً لروسيا".

وتابع بوتين: "أتيحت لي الفرصة للقاء رئيسي مرات عدة، وسأحتفظ إلى الأبد بأعز ذكرى لهذا الرجل الرائع. أطلب منكم نقل كلمات التعاطف الصادق والدعم لعائلة وأصدقاء الرئيس الراحل وجميع الذين قتلوا في هذه الكارثة الرهيبة. أتمنى لهم وللشعب الإيراني بأكمله الثبات العقلي في مواجهة هذه الخسارة الصعبة التي لا يمكن تعويضها"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن اليوم الاثنين، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن المروحية أيضا إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسئول فني.