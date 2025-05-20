وزير المالية الألماني يتعهد بتقديم حوافز ضريبية واستثمارات بالمليارات قبل عطلة الصيف

تعهد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، بتقديم حوافز ضريبية إلى جانب تقديم استثمارات حكومية بمليارات اليوروهات، لتشجيع الاستثمارات الخاصة.

يذكر أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، كما أنه يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وخلال فعاليات منتدى اقتصاد شرق ألمانيا، قال كلينجبايل في مدينة باد زارو اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستُطلق لهذا الغرض دفعة استثمارية قبل بدء عطلة الصيف.

وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه أعلنت في نفس الفعالية أمس الاثنين عن نية الحكومة تقديم مثل هذه الدفعة الاستثمارية، وسيتبع ذلك إجراء إصلاح ضريبي بالنسبة للشركات في النصف الثاني من الدورة التشريعية.

وأعلن كلينجبايل بشكل محدد عن تسهيلات كبيرة في تخفيض الشركات لقيم أصولها (الإهلاك) بنسبة 30% لمدة ثلاث سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تحسين السيولة المالية للشركات وزيادة قدرتها على التخطيط بأمان. كما أعلن الوزير أنه من المقرر أيضا تخفيض ضرائب الشركات.

وفيما يتعلق بالصندوق الخاص البالغة قيمته 500 مليار يورو والمخصص للبنية التحتية، قال كلينجبايل:" بصفتنا الحكومة الاتحادية، سنقوم خلال السنوات القادمة بضخ استثمارات كبيرة في مجالات البحث، والتطوير، والبنية التحتية"، وساق أمثلة على ذلك بالطرق والسكك الحديدية ودور الحضانة والإنترنت السريع وتوفير مساكن إضافية والطاقة الرخيصة والصديقة للبيئة.

كما أكد كلينجبايل أنه يعتزم طرح مشروع ميزانيته للعام الجاري في اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.