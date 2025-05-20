مسئولون في تكساس يحثون السكان على البقاء بمنازلهم بسبب تسرب كلوراين بمصنع كيماويات

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دفع تسرب كلوراين في محطة كيماويات في تكساس اليوم الثلاثاء، مسئولين إلى حث سكان مدينتين في تكساس قرب المنشأة على البقاء بمنازلهم.

وذكرت "برازوسبورت ساير" وهي منظمة توفر التواصل بين السكان ومصانع البتروكيماويات بالمنطقة، أن غاز الكلوراين انبعث حوالي الساعة 0900 صباحا من مصنع في فريبورت مملوك لشركة "أولين".

وأعلن المسئولون أنه تم إيقاف التسريب حوالي الساعة 0945.

وذكر مسئولون أن طلب الاحتماء بالمنازل تم إصداره بعد وقت قصير من التسريب كإجراء احترازي للسكان في كلوت وليك جاكسون. وتم إلغاء الطلب حوالي الساعة 1040 صباحا.

ولم تتسن معرفة ما إذا كانت وقعت إصابات على الفور بسبب التسريب.