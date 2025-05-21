محافظ المنيا يُكرم فريق قافلة طبية لخدماتهم الصحية بالمراكز والقرى

كرم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فريق القافلة الطبية المجانية الشاملة التابعة لإحدى الجامعات لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الصحية، وحُسن تعاملهم مع المواطنين، ولما لديهم من خبرة علمية ومهنية في تخصصاتهم.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء الفريق الطبى لوحدي الجامعات المشاركة في تنفيذ قوافل طبية مجانية بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وأكد المحافظ، أن تنظيم القوافل الطبية الشاملة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي، وحرص المحافظة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المنظمة ودور الجامعة البريطانية في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

من جانبه أوضح محسن حتة، ممثل مؤسسات المجتمع المدني الخيرية، أن القافلة انطلقت اليوم من قرية شم البحرية بمركز مغاغة، وتضمنت عدة تخصصات منها: “الأسنان، الباطنة، العظام”، بجانب خدمات التحاليل الطبية وتوفير النظارات مجانًا، بالإضافة إلى خدمات الحشو والخلع وتنظيف الأسنان، وصرف الأدوية بالمجان، مشيرًا إلى أن القافلة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وستواصل عملها غدًا الأربعاء في قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة.

وأعرب عن خالص تقديره للواء عماد كدواني، لما يقدمه من دعم ملموس لكل المبادرات الخدمية وفي مقدمتها مبادرات القطاع الصحي، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجامعة ومحافظة المنيا خلال المرحلة المقبلة.