 وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران جندت إسرائيليين اثنين لإيذائي - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 مايو 2025 3:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران جندت إسرائيليين اثنين لإيذائي

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 3:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 3:50 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إيران جندت إسرائيليين اثنين "لإيذائه"، في إشارة إلى الاعتقالات التي جرت في أبريل الماضي.

وأضاف كاتس، في بيان، "لن يثنيني أي تهديد، وسأواصل أداء واجبي".

وأعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان منفصل صدر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في أواخر أبريل الماضي بتهمة التجسس لصالح إيران.

وقال الشاباك إن الإسرائيليين تلقيا مبالغ مالية من مشغليهما، حيث جري تكليفهما بنقل ما اعتقدا أنه قنبلة.

واعتقلت إسرائيل عدة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح إيران منذ بدء حرب غزة.

 

 

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