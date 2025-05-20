سرايا القدس: استهدفنا دبابة إسرائيلية بقذيفة آر بي جي جنوبي قطاع غزة

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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة آر بي جي جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت الدبابة أثناء توغلها في محيط ملعب أبو رجيلة بمنطقة خزاعة شرق خان يونس.

وأضافت نقلا عن مقاتليها الذين نفذوا الهجوم، أنهم رصدوا اشتعال النيران في الدبابة الإسرائيلية.

وكانت السرايا قد أعلنت في وقت سابق، أنها فجرت قنبلة "G.B.U.39.B" من مخلفات جيش الاحتلال - مزروعة مسبقاً - في آلية عسكرية إسرائيلية.

وأضافت أن العملية جاءت أثناء توغل الآلية الإسرائيلية أثناء توغلها في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة وذلك بتاريخ 12 مايو الجاري.