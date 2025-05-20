خامنئي يرفض الموقف الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني

رد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء، على انتقادات الولايات المتحدة للبرنامج النووي الإيراني، قائلا إن طهران لن تطلب إذنا من أي شخص لتخصيب اليورانيوم، ووصف التصريحات الأمريكية بأنها "هراء".

وقال خامنئي، خلال مراسم لتأبين الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية العام الماضي "يقولون: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم. هذا تجاوز كبير للحدود... لا أحد في إيران ينتظر إذنهم. الجمهورية الإسلامية لديها سياساتها الخاصة واتجاهها وستلتزم بهما".

وجاءت تصريحات خامنئي مع استمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من أنه أعرب عن شكوكه بشأن نتائجها.

وتابع: "نعم، أجريت مفاوضات غير مباشرة في عهد رئيسي أيضا، تماما مثل الآن، لكنها لم تؤد إلى أي مكان ولا نتوقع الكثير من المحادثات الحالية كذلك. من يعلم ماذا سيحدث".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات"، مضيفا أن "جمهورية إيران الإسلامية تدرس المسألة مع مراعاة المواقف المتناقضة والمتغيرة باستمرار للجانب الأمريكي".