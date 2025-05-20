إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيلية على طريق بلدة المنصوري جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الثلاثاء، بإصابة 9 أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة على طريق بلدة المنصوري جنوب البلاد.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، يرصد الهلع بين الطلاب بعد الغارة الإسرائيلية بالقرب من مدرسة على طريق المنصوري - قضاء صور.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول»، استنادا إلى بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.