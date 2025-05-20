السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا يدافع عن تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

دافع السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور، عن الهجوم الإسرائيلي الواسع على أهداف في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطنيين، في مواجهة الانتقادات الدولية.

وقال بروسور، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الثلاثاء: "يجب أن نقضي على هذه البنية التحتية لحماس حتى نتمكن من إعادة البناء.. يجب أن يفهم الناس ذلك"، مضيفا أنه بهذه الطريقة فقط تصبح الحياة ممكنة لشعب غزة بدون حركة حماس.

وذكر السفير، أن المعضلة تكمن في إعادة المحتجزين إلى ديارهم وفي نفس الوقت ضمان توصيل الإمدادات للسكان دون تعزيز قوة حماس، وقال: "مساعدات للسكان: بالتأكيد، نعم. مساعدات للإرهاب: الإجابة لا".

ومنذ أيام يشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات مكثفة على أهداف في غزة، ضمن هجوم كبير جديد، وتنتشر الآن أيضا قوات برية إسرائيلية في القطاع.

وأودت تلك الهجمات بحياة العديد من الأفراد، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 60 فلسطينيا منذ الليلة الماضية.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، وصلت إمدادات الإغاثة إلى غزة أمس الاثنين لأول مرة منذ ما يقرب من 3 أشهر، ولكن بكميات ضئيلة.