 بريطانيا: لا يمكن أن نسمح بموت الفلسطينيين في غزة جوعا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا: لا يمكن أن نسمح بموت الفلسطينيين في غزة جوعا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:09 م

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده لا يمكن أن تسمح بموت الفلسطينيين في قطاع غزة جوعًا، وتشعر بالفزع من التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح ستارمر في كلمة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يُقصف الأطفال الأبرياء مجددًا في غزة وأن يعانوا.

وجدد دعوته لتحقيق وقف إطلاق نار عاجل في غزة، مشيرا إلى البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا أمس الاثنين، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وشدد على أن بيان الحكومة الإسرائيلية بأنها ستسمح فقط بدخول المساعدات الأساسية إلى غزة "غير كافٍ على الإطلاق".

وأشار إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مجددًا معارضة بلاده للاستيطان في الضفة الغربية، ومطالبتها بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تعليق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل.

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