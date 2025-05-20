ارتفاع معدل البطالة في لوكسمبورج خلال الشهر الماضي

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سجل معدل البطالة في لوكسمبورج خلال الشهر الماضي، ارتفاعا طفيفا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل البطالة بلغ خلال أبريل بعد حساب المتغيرات الموسمية 6%، مقابل 9ر5% خلال مارس، و6ر5% خلال أبريل من العام الماضي.

ووصل معدل البطالة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ سجل 1ر6% خلال أبريل 2021.

وارتفع عدد العاطلين في لوكسمبورج خلال الشهر الماضي إلى 18858 عاطلا مقابل 18762 عاطلا في مارس.

في الوقت نفسه بلغ عدد الأشخاص المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل 18596 شخصا، بزيادة قدرها 1000 شخص أي بنسبة 7ر5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.