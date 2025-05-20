المبعوث الأمريكي للأسرى: نقترب أكثر من التوصل لاتفاق في غزة

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي للأسرى آدم بولر قوله: "أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق في غزة".

وأضاف بولر أنه "إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن فنحن دائما منفتحون على ذلك"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن بولر تأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يغير موقفه "فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي".

وفي السياق نقلت الصحيفة عن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط قوله: "نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل ومصممون على ضمان عودة كل رهينة إلى عائلته".

في المقابل، أكدت المؤسسة العسكرية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن هناك صعوبات كبيرة في المفاوضات الجارية في قطر لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق نار.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الأمور عادت إلى نقاط البداية دون أي تنازلات من الأطراف، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال مصدر عسكري لـ"واللا": "حماس لا تزال تصر على إنهاء الحرب بضمانات دولية. المفاوضات معقدة للغاية".

وبحسب تعليمات رئيس أركان جيش الاحتلال، فإن خطة إطلاق النار للقيادة الجنوبية ستزداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، وستتجسد في ضربات جوية وبريّة، وربما من البحر.