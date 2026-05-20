حسين عبد اللطيف: منتخب مصر لا يستحق الخسارة أمام المغرب

قال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، إن الخسارة أمام المغرب في ختام منافسات الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية لم تكن مستحقة، بعدما سيطر لاعبوه على مجريات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني.

وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، رغم خسارته أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، حيث ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وأضاف عبد اللطيف: "استقبلنا هدفين بسبب أخطاء دفاعية في الشوط الأول، لكننا سيطرنا بشكل كامل على اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، إلا أن التوفيق لم يحالفنا".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين: "تركيزنا الآن ينصب على مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، لمواصلة مشوارنا بنجاح، بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم".

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتأهل المنتخبان إلى كأس العالم في قطر. وجاء منتخب إثيوبيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ليخوض ملحقًا إضافيًا للتأهل، فيما احتل منتخب تونس المركز الرابع برصيد نقطة واحدة ليودع منافسات البطولة.