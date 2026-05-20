الفيدرالي الأمريكى: منفذا هجوم مسجد سان دييجو التقيا عبر الإنترنت وتركا كتابات تعبر عن كراهية الأديان

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى بأن المنفذين الاثنين لهجوم مسجد سان دييجو التقيا عبر الإنترنت وتركا كتابات تعبر عن الكراهية تجاه أديان وأعراق مختلفة.

وقال مارك ريميلي الضابط بمكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الثلاثاء إن السلطات عثرت على كتابات للمشتبه بهما، لكن السلطات رفضت تحديد أيديولوجيات مطلقي النار أو وجهات النظر التي عبرا عنها.

وصادرت السلطات 30 سلاحا ناريا وقوسا ونشابا من منزلين جرى تفتيشهما فيما يتعلق بالتحقيق.

وأشار ريميلي إلى أن السلطات ما زالت تحاول اكتشاف ما إذا كان مطلقا النار لديهمت خطط أكبر.

وبدأت الشرطة قبل ساعات من الهجوم الذي تم شنه أمس الاثنين عملية بحث محمومة عن المراهقين اللذين سوف تقع عليهما مسؤولية الهجوم في نهاية المطاف.

وبدأ البحث بعدما أبلغت والدة أحد الشابين السلطات أن ابنها لديه ميول انتحارية وقد فر من المنزل، بحسب رئيس الشرطة سكوت وال، الذي قال إن هناك أسلحة مفقودة من منزل العائلة فضلا عن سيارتها. وبعد ساعتين من بلاغها، بدأ إطلاق النار في المركز الإسلامي في سان دييجو، الذي يضم مدرسة.

وتم العثور على المشتبه بهما /17 و 18 عاما/ قرب المركز في سيارة وقد قتلا نفسهما.

وجاء إطلاق النار ضمن أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات على دور العبادة التي تأتي وسط زيادة التهديدات وجرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين واليهود منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.