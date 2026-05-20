الحرارة الشديدة تدفع الطلب على الكهرباء لمستويات قياسية في الهند

ارتفع الطلب على الكهرباء في الهند لمستوى قياسي لليوم الثاني على التوالي، حيث أدت الحرارة الشديدة لزيادة استخدام أجهزة التبريد مثل أجهزة التكييف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستهلاك وصل لأعلى مستوى على الإطلاق بلغ 45ر260 جيجا وات أمس الثلاثاء ، حسبما ذكرت هيئة مراقبة الشبكة في الهند.

وأظهرت البيانات أن هذا يتجاوز مستوى الاستهلاك القياسي السابق الذي بلغ 4ر257 جيجاوات مساء أمس الأول الاثنين.

وعلى الرغم من أن توليد الطاقة الشمسية ساعد في الإيفاء بالطلب خلال النهار، فإن الإمدادات واجهت صعوبة في مواكبة الاستهلاك بعد غروب الشمس عندما انخفضت إمدادات الطاقة المتجددة.

ومن المرجح استمرار موجة الحر في شمال وشرق وغرب البلاد خلال الأيام المقبلة، حسبما قال مكتب الارصاد الهندي.

وقالت هيئة الارصاد الهندية في منشور عبر منصة " اكس" اليوم الأربعاء " موجات الحر في الهند تصبح أطول وأقوى وأكثر تكرارا".