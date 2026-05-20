ظهور قرش بالقرب من لنش سياحي أثناء مهاجمة سلحفاة بحرية بمرسى علم

هاجم قرش سلحفاة بحرية بإحدى المناطق البحرية في محمية وادي الجمال بمدينة مرسى علم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لظهور قرش من نوع “تايجر” أثناء مهاجمته سلحفاة بحرية بإحدى المناطق التابعة لمحمية وادي الجمال بمرسى علم، جنوب البحر الأحمر.

وفوجئ عدد من السياح، خلال مشاركتهم في رحلة بحرية، بظهور القرش على سطح المياه أثناء مهاجمته السلحفاة، حيث قاموا بتصوير الواقعة، وأظهرت الصور القرش وهو يغوص إلى الأعماق عند اقتراب اللنش السياحي منه، ثم يعود مجددًا بالقرب من السلحفاة.

وفي واقعة سابقة، شهد أحد شواطئ مدينة القصير خلال الأيام الماضية ظهور سمكة قرش بالقرب من المياه الضحلة، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي والمصطافين، خاصة مع تواجد أعداد كبيرة على الشاطئ، دون تسجيل أي إصابات.

وكشفت الفحوصات أن القرش الذي ظهر بمدينة القصير من نوع “ماكو”، ويبلغ طوله نحو 3 أمتار، ويُعد من الأنواع غير شديدة الخطورة، فيما رجحت الجهات المختصة أن يكون ظهوره في المياه الضحلة بسبب البحث عن الغذاء.