مسؤول أمريكي: صاروخ إيراني يسقط طائرة درون تابعة لنا فوق مضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن طائرة عسكرية أمريكية مُسيرة (دون طيار)، أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، بصاروخ أرض جو إيراني.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز" للأنباء أن الطائرة المسيرة من طراز "إم.كيو-4 سي ترايتون" وتتبع البحرية الأمريكية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

وتقول شركة "نورثروب جرومان"، المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.

وكانت إيران أعلنت قبل وقت قصير، أن حرسها الثوري أسقط طائرة تجسس أمريكية مُسيرة في إقليم هرمزجان التي تطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنبار الإيرانية الرسمية "إرنا"، ووكالة "سباه نيوز" الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، إن الطائرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب منطقة كوه مبارك جنوبا.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الطائرة المُسيرة المُسقطة كانت من نوع "آر كيو 4 جلوبال هوك"، وكانت تهدف إلى جمع معلومات مخابراتية.

في المقابل، نفى الجيش الأمريكي تحليق أي طائرة في المجال الإيراني، قائلا: "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني".

وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إنه "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني". وأحجم أوربان عن التعليق بأكثر من هذا.

وكان الجيش الأمريكي قد أكد منذ أيام محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي، كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو الجاري من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

وصعد الجيش الأمريكي اتهاماته لإيران، أمس الأربعاء، بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يابانية في بحر عمان في 13 يونيو.

وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية الخميس الماضي لهجومين، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز.

ووقع الهجومان بعد شهر من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نرويجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات تخريبية"، في خليج عُمان بالمياه الاقتصادية الإماراتية.

ووجهت واشنطن آنذاك أصابع الاتهام إلى طهران أيضا التي نفت كذلك أي مسؤولية.