حزب الشعب النمساوي يدرج قضية حماية المناخ فى صدارة برنامجه الانتخابي

أكد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب النمساوي والمستشار الفيدرالي السابق، أن قضية حماية المناخ ستكون موضع تركيز الحملة الانتخابية لحزبه في الانتخابات البرلمانية المقرر لها 29 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر حزبية في فيينا، اليوم الخميس، إن حزب الشعب يريد زيادة جهود حماية المناخ بقوة أكبر وبتعاون كل الأطراف، مشيرا إلى الأهمية الكبرى للسياسة البيئية والتي لوحظت بالفعل في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الشعب بدأ بالفعل حملته الانتخابات المكثفة والتي سوف تستمر على مدار شهور الصيف، مشيرا إلى أن الموضوعات الرئيسية في برنامج الحزب هي فرص العمل وتوفير الرعاية الصحية إلى جانب مكافحة تغير المناخ.

وأضافت المصادر أن كورتس يريد البناء على ما حققته حكومته السابقة في ملفات المساعدات الاجتماعية والحفاظ على عجز الموازنة عند مستوى الصفر، إلى جانب الاستمرار في فرض قيود على استقبال المهاجرين، بالإضافة إلى مكافحة التطرف الديني.

وذكرت المصادر أن قضايا البيئة لم تعد حكرا على حزب الخضر كما حدث في الانتخابات السابقة، حيث قرر عدد من الأحزاب إدارج قضية حماية المناخ في صدارة برنامجهم للانتخابات المقبلة، ومنها أحزاب الشعب والحرية والاشتراكي الديمقراطي.

يذكر أن حزب الشعب النمساوي يعتبر حزب الأكثرية ويحتل صدارة استطلاعات الرأي للانتخابات المقبلة بنسبة 38%، وقاد الائتلاف الحكومي في الحكومة السابقة قبل انهياره بسبب فضيحة فساد مالي عرفت باسم "قضية ابيزا".