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إيران: أمريكا تكذب بشأن إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية


نشر فى : الخميس 20 يونيو 2019 - 6:38 م | آخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 6:38 م

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تكذب بشأن إسقاط بلاده للطائرة المسيرة في المياه الدولية وأضاف أن طهران ستطرح الأمر على الأمم المتحدة.

وكتب ظريف على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أمريكا تشن إرهابا اقتصاديا على إيران ونفذت عملا سريا ضدنا والآن تتعدى على أراضينا. لا نسعى للحرب لكننا سندافع بحماس عن مجالنا الجوي وأراضينا ومياهنا الإقليمية. سنطرح هذا الاعتداء الجديد على الأمم المتحدة ونظهر أن الولايات المتحدة تكذب بشأن المياه الدولية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية قالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسس فوق أراضيها لكن واشنطن قالت إن الطائرة استهدفت فوق المياه الدولية في هجوم ”غير مبرر“.


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