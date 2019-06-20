التحالف العربي: سنتخذ إجراءات صارمة وعاجلة لردع ميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، عن اعتزامه اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لردع ميليشيا الحوثي، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف محطة تحلية المياه، في الشقيق بالمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف، حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح الخميس، إن هذا الهجوم يؤكد استمرار النظام الإيراني في دعم الإرهاب العابر للحدود، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يرقى إلى جريمة حرب.

وأضاف أنه سيتم محاسبة كافة العناصر المسؤولة عن التخطيط لهذه الأعمال الإرهابية، التي باتت تستهدف المدنيين.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، صباح الخميس، سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي، بالقرب من محطة تحلية المياه، في الشقيق بالمملكة العربية السعودية.