تشاووش اوغلو يبحث في طهران مستجدات المنطقة والعالم

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قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية غداً الخميس في اطار المشاورات السياسية المستمرة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن موسوي قوله إن تشاووش اوغلو سيتوجه إلى مدينة اصفهان وسط البلاد، حيث يجرى مباحثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غد الجمعة.

واشار موسوي إلى أن المباحثات بين وزيري خارجية البلدين سوف تتناول العلاقات الثنائية، ومن بينها تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، ومستجدات المنطقة والعالم،وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية المشتركة.

وتابع موسوي أن الوزيرين سوف يبرمان بعد المباحثات وثيقة للتعاون السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

يشار إلى أن إيران وروسيا تدعمان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تدعم تركيا المعارضة المسلحة ضده.