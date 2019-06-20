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قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة من قبل إيران تحمل رسالة مفادها أن طهران جاهزة للرد بحزم على أي اعتداء.

وأضاف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية- أن «حادثة إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة تحمل رسالة صريحة وحازمة وقاطعة بأن المدافعين عن حدود إيران سيردون على أي اعتداء ردودا حازمة».

وأكد أن حدود إيران «خط أحمر»، مضيفا: «لو أراد أي عدو الاعتداء على حدودنا فإنه سوف لن يعود أدراجه وسيتم تدميره».

في الوقت ذاته أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده ليس لديها نية للحرب مع أي دولة، لكنهم جاهزون تماما للرد.

وأعلنت إيران صباح اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بعد دخولها المجال الجوي الإيراني، فيما نفى الجيش الأمريكي وجود أية طائرة مسيرة تابعة لهم تعمل فوق المجال الجوي الإيراني اليوم.