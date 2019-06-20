فيتنام تطالب بإنهاء هجمات القوارب الصينية في بحر الصين الجنوبي

قال متحدث بأسم الحكومة الفيتنامية اليوم الخميس إن القوارب الصينية تقوم بالتحرش وسرقة قوارب الصيد الفيتنامية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت لي ثي ثو هانج المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي إن هانوي تريد أن تتوقف بكين عن التحرش بالصيادين الفيتناميين وتطالب بتعويضهم.

وأضافت " تصرفات السلطات الصينية انتهكت بصورة خطيرة السيادة الفيتنامية على جزر بارسيل" في إشارة إلى سلسلة جزر متنازع عليها، كانت تسيطر عليها فيتنام من قبل، ولكن الصين ضمتها إليها بعد غزو عام 1974.

وتتهم فيتنام بصورة دورية سفن صينية صغيرة، يعتقد أنها تابعة لميلشيا بحرية، بمهاجمة وفي بعض الأحيان إغراق سفن فيتنامية في المياه المتنازع عليها.

وكانت الفلبين قد قالت مؤخرا إن قاربا صينيا هاجم وأغرق سفينة صيد فلبينية في المياه المتنازع عليها بالقرب من أرخبيل سبراتلي في 9 يونيو الجاري، وقام صيادون فيتناميون بإنقاذ طاقم السفينة.