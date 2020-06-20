اعتقال العشرات في مسيرة في بيلاروس وسط غضب قبل الانتخابات

ألقت الشرطة القبض على 80 شخصا على الأقل في مسيرة في منسك، عاصمة بيلاروس، حيث كانوا يطالبون بإطلاق سراح معارضين، تم احتجازهم قبل الانتخابات التي تجرى في البلاد، طبقا لجماعة حقوقية.

وذكر مركز "فياسنا" لحقوق الإنسان أن المتظاهرين شكلوا سلاسل بشرية، خلال مسيرات الليلة الماضية، وطالبوا بإطلاق سراح عشرات من أنصار المعارضة، الذين تم احتجازهم، خلال مظاهرات في الأسابيع الأخيرة، من بينهم السياسي البارز، ميكولا ستاتكيفيش، الذي تم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما.

وأضاف المركز اليوم السبت أنه تم اعتقال أكثر من 20 شخصا في مسيرات في العديد من المدن الأخرى. وتم إطلاق سراح بعضهم منذ ذلك الحين.

ويتخذ رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو إجراءات ضد المعارضين منذ أسابيع، رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب أمس الجمعة، بأن تطلق بيلاروس سراح أكبر منافسي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من محبسه، فيما تستعد فيه البلاد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويسعى لوكاشينكو، الذي قاد الجمهورية السوفيتية السابقة في شرق أوروبا لأكثر من ربع قرن، إلى الفوز بولاية سادسة في انتخابات آب/ أغسطس المقبل، ولا يتسامح كثيرا مع المعارضة.

وبرز فيكتور باباريكو المصرفي السابق الثري، كأبرز منافسي لوكاشينكو. وتم اعتقال باباريكو ونجله، الذي يدير حملته الانتخابية بتهمة الفساد التي عارضها مؤيدوه بشدة.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات البيلاروسية إلى الإفراج الفوري عنهما من الحبس الاحتياطي وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون".

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي: "لا يجب منع أي مرشح محتمل من إكمال إجراءات التسجيل بسبب الإجراءات التقييدية ذات الدوافع السياسية".