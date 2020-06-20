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قامت وزارة الداخلية، بدءا من اليوم السبت، بتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة "كلنا واحد"، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية.



وقامت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا.. لتحفيف العبء عن كاهلهم .



وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .



وكانت الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.