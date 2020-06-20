رئيس الوزراء العراقي يطالب بتعظيم الموارد عير النفطية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت على ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية ، وتشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة ، والعمل من أجل استعادة عافية القطاع النفطي العراقي.

وقال الكاظمي، خلال زيارته لمقر وزارة النفط والاجتماع بكبار العاملين فيها ، إن لدى الحكومة العراقية الحالية ورقة إصلاحات مازال النقاش فيها مستمرا لمعالجة الاخطاء الاقتصادية والمالية السابقة.

وأضاف"من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، مشيرا إلى أن "الاعتماد الكلي وبنسبة 95 بالمئة من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة ، ونعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".

وأكد أن حكومته لن "تتراجع عن قرار إيقاف إزدواج الرواتب لتحقيق العدالة وأن الحكومة ماضية بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لمعالجة الاخطاء السابقة ، وأنها ليست رد فعل إنما عملية إصلاحية لما وصلت لها الأوضاع في البلاد".

ويعتزم الكاظمي الإعلان عن لائحة إصلاحات اقتصادية ومالية لمعالجة الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد من جراء تدني أسعار النفط ، وتدني معدلات الموارد المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام شهريا إلى أرقام غير مسبوق، مما إنعكس سلبا على عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي.