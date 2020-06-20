 السعودية.. رفع منع التجول بشكل كامل من الغد.. واستمرار تعليق العمرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية.. رفع منع التجول بشكل كامل من الغد.. واستمرار تعليق العمرة

نور رشوان
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 3:10 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 3:10 م

أعلنت السلطات السعودية، عن صدور الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الأحد.

وقررت حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، استمرار تعليق العمرة والزيارة والرحلات الدولية.


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