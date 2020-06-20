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أعلنت السلطات السعودية، عن صدور الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الأحد.
وقررت حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، استمرار تعليق العمرة والزيارة والرحلات الدولية.