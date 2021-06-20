تبدأ هيلجا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، غدا الاثنين، زيارة إلى روسيا تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المنظمة، اليوم الأحد، فإن شميد ستتلقى فى موسكو مع وزير الخارجية سيرجي لافروف ومسئولين آخرين رفيعي المستوى وبرلمانيين.

وأوضح، أن المباحثات ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والموضوعات المتعلقة بالأمن والاستقرار في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وأن شميد سُتلقي كلمة أمام المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) كما ستلتقي مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، وتتحدث أمام مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن الدولي والاتجاهات والآفاق في الأمن الأوروبي، فضلا عن لقائها ممثلين عن مراكز الفكر والمجتمع المدني بما في ذلك نادي فالداي والاتحاد النسائي في روسيا.