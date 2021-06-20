 الرئيس التركي يرحب بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التركي يرحب بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده

د ب أ
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 8:52 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 8:52 ص

 رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أردوغان قال خلال افتتاح فندق في أنطاليا: " دول أخرى ترفع بلادنا تدريجيا من قوائم الحظر. نرحب بقرار روسيا الذي جاء بعد قرار مماثل لفرنسا".

وكانت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي قد قالت للصحفيين يوم الجمعة أنه سيجري استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 22 حزيران/يونيو الجاري.

وكانت روسيا قد فرضت قيودا على الرحلات الجوية إلى تركيا اعتبارًا من 15 نيسان/أبريل الماضي بسبب زيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا هناك.

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