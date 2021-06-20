 سيوة: سحب 5 رخص لمنشآت تجارية في حملة مكبرة - بوابة الشروق
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سيوة: سحب 5 رخص لمنشآت تجارية في حملة مكبرة

سيوة
سيوة
أحمد سباق
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 11:43 م
أعلن عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، سحب ٥ رخص لمنشآت تجارية، بسبب عدم الالتزام بمواعيد التجديد، في حملة مكبرة على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، بميدان السوق والمسجد الكبير.

وأوضح عبد الغني تنظيم حملة مكبرة برئاسة أحمد علي باغي سكرتير المدينة، وعضوية إدارات الرخص، والبيئة، والإدارة الهندسية، والأملاك، على المحال التجارية والمطاعم، تم خلالها فحص ٤٠ رخصة تشغيل.

وجرى سحب الرخص المنتهية، وإزالة التعديات على الأرصفة، وفحص تراخيص التند أمام المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حينه.

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