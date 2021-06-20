انطلاق فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية بمطروح

انطلقت فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر، اليوم الأحد، تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك في الفترة من 18 إلى 24 يونيو الجاري.



وأوضح خالد عبد الحميد، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن ذلك في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، مع تأهيلهم ووعيهم بدورهم الوطني انطلاقاً من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه ورعايته للشباب، مع تبنيه ودعمه الدائم لهم، وإطلاق العديد من المبادرات، وتأهيل الشباب للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية.



وشارك فعاليات الانطلاق كل من ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والوفد المرافق، وأعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين من البحر الأحمر وأسوان وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح.